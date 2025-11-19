Известный маркетплейс накажут после жалобы пермяка за отказ в скидке

В Пермское УФАС поступило заявление о нарушении в рекламной кампании сервиса «Яндекс Маркет». По словам заявителя, проживающего в Прикамье, в сентябре 2025 года в мобильном приложении одного из банков была размещена реклама данного маркетплейса. В ней говорилось о возможности получить скидку при оплате товаров на определенную сумму картой этого банка на сайте или в приложении.