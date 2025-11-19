Труп мужчины с ножевыми ранениями нашли в квартире на западе Москвы

Правоохранители начали доследственную проверку после того, как в квартире дома на западе Москвы нашли труп мужчины. На его теле обнаружили колото-резаные ранения. Об этом в среду, 19 ноября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по городу Москве.