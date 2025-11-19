«Здесь тупик»: Появилось видео поиска семьи Усольцевых в пещере глубиной 15 метров

Напомним, супруги Усольцевы и их маленькая дочь пропали в районе Манской петли в Красноярском крае. Следствие рассматривает три наиболее вероятные причины исчезновения: столкновение с дикими животными, потеря ориентации в условиях густого тумана или внезапное ухудшение самочувствия главы семьи. Однако не исключено, что семья Усольцевых могла инсценировать своё исчезновение и сбежать за границу. К слову, бизнесмен должен был отчитаться по расходованию госгрантов. Также стало известно, что он сотрудничал с США.