Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкину доложат о смерти подростка на улице в поселке под Новосибирском

Школьник скончался до прибытия медиков.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обратил внимание на историю, которая произошла в рабочем поселке Коченево в Новосибирской области. Там 13-летнему мальчику во время прогулки стало плохо, на место вызвали скорую помощь, но школьник умер до прибытия медиков.

Напомним, что в СУ СК России по Новосибирской области по данному факту начали процессуальную проверку. Все обстоятельства случившегося выясняются.

— Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Новосибирской области Евгению Долгалеву доложить о ходе процессуальной проверки, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.