Бастрыкину доложат о смерти подростка на улице в поселке под Новосибирском

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обратил внимание на историю, которая произошла в рабочем поселке Коченево в Новосибирской области. Там 13-летнему мальчику во время прогулки стало плохо, на место вызвали скорую помощь, но школьник умер до прибытия медиков.
Напомним, что в СУ СК России по Новосибирской области по данному факту начали процессуальную проверку. Все обстоятельства случившегося выясняются.
— Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Новосибирской области Евгению Долгалеву доложить о ходе процессуальной проверки, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.