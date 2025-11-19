Бастрыкину доложат о смерти подростка на улице в поселке под Новосибирском

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обратил внимание на историю, которая произошла в рабочем поселке Коченево в Новосибирской области. Там 13-летнему мальчику во время прогулки стало плохо, на место вызвали скорую помощь, но школьник умер до прибытия медиков.