В Шелеховском районе полицейские проверяют информацию о гибели бродячих собак

В районе поселка Чистые Ключи обнаружили останки как минимум четырех погибших животных.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Шелеховском районе полицейские проверяют информацию о гибели бродячих собак. Правоохранители обнаружили останки как минимум четырех погибших животных в районе поселка Чистые Ключи. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

По словам местных жителей кто-то раскидывал сосиски, начинённые белым порошком. Съев их, собаки начали биться в конвульсиях. Полицейские опросили свидетелей.

Оперативники организовали проверку, они установят все обстоятельства случившегося. Прокуратура города Шелехова поставила на контроль ход и результаты расследования.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Черемхове женщина предстанет перед судом за убийство знакомого.