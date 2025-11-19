В Шелеховском районе полицейские проверяют информацию о гибели бродячих собак. Правоохранители обнаружили останки как минимум четырех погибших животных в районе поселка Чистые Ключи. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
По словам местных жителей кто-то раскидывал сосиски, начинённые белым порошком. Съев их, собаки начали биться в конвульсиях. Полицейские опросили свидетелей.
Оперативники организовали проверку, они установят все обстоятельства случившегося. Прокуратура города Шелехова поставила на контроль ход и результаты расследования.
