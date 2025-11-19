Ричмонд
Задержан подозреваемый в убийстве знакомого в Бабушкинском районе

Задержан подозреваемый в убийстве знакомого на северо-востоке столицы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице.

Источник: РИА "Новости"

«По версии следствия, 18 ноября 2025 года фигурант, находясь в квартире жилого дома на ул. Чичерина, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес ножевое ранение своему знакомому. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (“Убийство”)», — сказали в ведомстве.

Следователи осмотрели место преступления. Назначены судебные экспертизы. Фигуранта задержали, в ближайшее время ему предъявят обвинение. Расследование продолжается.