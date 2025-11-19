Задержан подозреваемый в убийстве знакомого в Бабушкинском районе

«По версии следствия, 18 ноября 2025 года фигурант, находясь в квартире жилого дома на ул. Чичерина, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес ножевое ранение своему знакомому. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (“Убийство”)», — сказали в ведомстве.