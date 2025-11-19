«Ехал со скоростью 44 км/ч, заранее применил торможение». СК доказал невиновность водителя троллейбуса, который сбил мужчину на дороге в Могилеве

СК доказал невиновность водителя троллейбуса, сбившего мужчину в Могилеве. Подробности озвучили в пресс-службе Следственного комитета.
По данным следствия, 25 сентября 63-летний житель Могилева находился за рулем троллейбуса, который ехал по проспекту Пушкина. Примерно в 14.35 транспортное средство подъезжало к регулируемому пешеходному переходу рядом с остановкой «Октябрьский». Для водителей горел зеленый свет. Однако на дорогу прямо перед троллейбусом вышел 39-летний могилевчанин. Несмотря на торможение, избежать наезда не удалось, и мужчина был доставлен в больницу с множественными травмами.
В отношении водителя транспортного средства было заведено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений.
«Объективную картину произошедшего в ходе следствия помогли установить средства видеофиксации — автомобильный регистратор из троллейбуса и камера наружного наблюдения», — отметили в пресс-службе.
И добавили, что проводился следственный эксперимент. Удалось установить, что могилевчанин в границах пешеходного перехода вышел на дорогу на красный свет. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения — 4,3 промилле алкоголя.
Исходя из автотехнической экспертизы, водитель управлял технически исправным троллейбусом со скоростью около 44 км/ч. Он заранее отпустил педаль газа, транспортное средство начало замедляться перед остановкой общественного транспорта.
«Несмотря на поданный им звуковой сигнал и применение торможения, пешеход пошатывающейся походкой вышел с тротуара на дорогу», — сообщили в СК.
На основании доказательств следствие пришло к выводу, что причиной дорожно-транспортного путешествия явилась личная неосторожность пешехода, которая была выражена в грубом нарушении им дорожных правил: он был в состоянии алкогольного опьянения, переходил дорогу на красный свет.
«Водителем троллейбуса не допущено нарушений требований ПДД, состоящих в причинной связи с происшествием. В связи с отсутствием в действиях 63-летнего жителя Могилева состава преступления, следователем вынесено постановление о прекращении в отношении него уголовного преследования и прекращении предварительного расследования», — уточнили в пресс-службе ведомства.
