«Ехал со скоростью 44 км/ч, заранее применил торможение». СК доказал невиновность водителя троллейбуса, который сбил мужчину на дороге в Могилеве

По данным следствия, 25 сентября 63-летний житель Могилева находился за рулем троллейбуса, который ехал по проспекту Пушкина. Примерно в 14.35 транспортное средство подъезжало к регулируемому пешеходному переходу рядом с остановкой «Октябрьский». Для водителей горел зеленый свет. Однако на дорогу прямо перед троллейбусом вышел 39-летний могилевчанин. Несмотря на торможение, избежать наезда не удалось, и мужчина был доставлен в больницу с множественными травмами.