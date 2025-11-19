Ричмонд
Волгоградка умерла после переездов между больницами: СК проводит проверку

Врачи не смогли спасти женщину.

Источник: Аргументы и факты

В СМИ и пабликах региона появилась информация о том, что 64-летняя жительница Волгограда умерла после того, как ее несколько раз перевозили из одной больницы в другую во время приступов удушья.

Все это время состояние женщины ухудшалось, но медики направляли ее в другое учреждение. Она скончалась в реанимации. Родственники считают, что медицинская помощь была оказана ненадлежащим образом.

Следственные органы СК России по Волгоградской области начали проверку по статье 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по региону Василию Семенову доложить о ходе проверки и всех установленных обстоятельствах.

Ранее Бастрыкин вмешался в ситуацию с аварийным домом в Волгограде.