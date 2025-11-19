В КБР задержали подозреваемого в подготовке диверсии

«Сотрудниками УФСБ России по КБР задержан 34-летний житель Кабардино-Балкарии, причастный к государственной измене в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, находясь на территории Украины, мужчина установил контакт с представителями украинских спецслужб и по их указанию въехал на территорию России для подготовки и осуществления диверсии в Кабардино-Балкарии.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям «приготовление к диверсии», признакам составов преступлений, «Госизмена» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств» УК РФ, санкции которых предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы.