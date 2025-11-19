Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В КБР задержали подозреваемого в подготовке диверсии

НАЛЬЧИК, 19 ноя — РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Кабардино-Балкарии задержали местного жителя, подозреваемого в подготовке диверсии и госизмене, сообщило ведомство.

Источник: © РИА Новости

«Сотрудниками УФСБ России по КБР задержан 34-летний житель Кабардино-Балкарии, причастный к государственной измене в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, находясь на территории Украины, мужчина установил контакт с представителями украинских спецслужб и по их указанию въехал на территорию России для подготовки и осуществления диверсии в Кабардино-Балкарии.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям «приготовление к диверсии», признакам составов преступлений, «Госизмена» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств» УК РФ, санкции которых предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы.