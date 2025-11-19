Ричмонд
В Калининградской области майнер похитил электричества на 56 млн рублей

КАЛИНИНГРАД, 19 ноября. /ТАСС/. Предприниматель из Гвардейского городского округа в Калининградской области, намеревавшийся заработать на майнинге, попался на хищении электричества на сумму более 50 млн рублей, сообщила пресс-служба компании «Россия янтарь энергосбыт».

Источник: Reuters

«По предварительным данным, ущерб от незаконного использования предпринимателем электричества составил 56 млн рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики узнали о вмешательстве в систему учета благодаря программе мониторинга объемов энергопотребления для пресечения деятельности незаконных майнеров.

У предпринимателя изъяли более 300 единиц майнингового оборудования. Нарушителю предстоит возместить стоимость незаконно использованного электричества, в противном случае решать вопрос придется в судебном порядке, отметили в энергокомпании.

В настоящее время материалы оперативной проверки и заявление о хищении энергоресурса направлены в полицию.

Нелегальный расход электричества влечет не только убытки энергокомпаниям, но и аварийные ситуации из-за предельной нагрузки на сети, напомнили энергетики.