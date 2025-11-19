В Калининградской области майнер похитил электричества на 56 млн рублей

КАЛИНИНГРАД, 19 ноября. /ТАСС/. Предприниматель из Гвардейского городского округа в Калининградской области, намеревавшийся заработать на майнинге, попался на хищении электричества на сумму более 50 млн рублей, сообщила пресс-служба компании «Россия янтарь энергосбыт».