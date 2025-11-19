В Самарской области фонд ОМС оплачивал лечение мёртвым пациентам

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Самарской области оказался в эпицентре громкого скандала. Совместная проверка Счётной палаты региона и Федерального ФОМС вскрыла вопиющие нарушения: бюджетные средства уходили на «оказание медпомощи» людям, которых в этот момент уже не существовало. Об этом сообщает «Самарская газета».
Аудиторы выявили 134 случая, когда лечебные учреждения получали оплату за лечение пациентов после их смерти. Ещё 148 эпизодов касались финансирования медицинской помощи гражданам, которые в этот период были призваны на срочную службу и поэтому временно исключены из системы ОМС.
Проверка охватила период с 2023 года по первый квартал 2025-го и выявила, что нарушения носили не единичный, а системный характер. По словам проверяющих, речь идёт о провале в финансовом контроле, который невозможно объяснить простыми ошибками — слишком много совпадений и слишком высокие суммы.
Именно масштаб и характер нарушений привели к тому, что глава региона ещё в октябре потребовал провести отдельную спецпроверку фонда.
Сейчас материалы проверки направлены в надзорные органы. Не исключено, что в ближайшее время последуют кадровые решения и возбуждение уголовных дел.