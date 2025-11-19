В Самарской области фонд ОМС оплачивал лечение мёртвым пациентам

Проверка охватила период с 2023 года по первый квартал 2025-го и выявила, что нарушения носили не единичный, а системный характер. По словам проверяющих, речь идёт о провале в финансовом контроле, который невозможно объяснить простыми ошибками — слишком много совпадений и слишком высокие суммы.