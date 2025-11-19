Новосибирца осудили за фиктивную поездку в BlaBlaCar: женщина потеряла 25 тысяч рублей

Как установил суд, Малышев вместе с неустановленными сообщниками разместил в приложении ложный маршрут в другой регион. На объявление откликнулась женщина. Мужчина убедил её оплатить поездку онлайн и отправил ссылку, созданную в Telegram и замаскированную под платёжный шлюз BlaBlaCar. После ввода данных карты у потерпевшей списали 25 200 рублей.