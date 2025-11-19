Ричмонд
Новосибирца осудили за фиктивную поездку в BlaBlaCar: женщина потеряла 25 тысяч рублей

Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор местному жителю Сергею Малышеву, обвинённому в краже с банковского счёта при помощи фиктивного объявления о поездке через сервис BlaBlaCar.

Источник: Сиб.фм

Как установил суд, Малышев вместе с неустановленными сообщниками разместил в приложении ложный маршрут в другой регион. На объявление откликнулась женщина. Мужчина убедил её оплатить поездку онлайн и отправил ссылку, созданную в Telegram и замаскированную под платёжный шлюз BlaBlaCar. После ввода данных карты у потерпевшей списали 25 200 рублей.

Подсудимый полностью признал вину. Суд назначил ему 3 года и 1 месяц лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.