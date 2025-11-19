Ричмонд
Жительница Феодосии получила срок за махинации с маткапиталом

Суд приговорил женщину к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком.

Источник: Комсомольская правда

В Феодосии суд вынес приговор местной жительнице, которая была признана виновной в мошенничестве с использованием материнского капитала. Женщина получила выплату, предоставив фиктивные документы.

В 2018 году крымчанка обналичила материнский капитал через кооператив. Она оформила доверенность, приобрела участок в Челябинской области и заключила фиктивный договор займа на 420 тысяч рублей для строительства дома. Для получения денег она предоставила в Пенсионный фонд поддельные документы.

Подсудимая получила деньги, часть передала сотруднику кооператива, остальное потратила. Суд приговорил ее к 1 году условного лишения свободы с испытательным сроком и удовлетворил иск Отделения Фонда социального и пенсионного страхования о возмещении вреда.