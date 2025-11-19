Жительница Феодосии получила срок за махинации с маткапиталом

В 2018 году крымчанка обналичила материнский капитал через кооператив. Она оформила доверенность, приобрела участок в Челябинской области и заключила фиктивный договор займа на 420 тысяч рублей для строительства дома. Для получения денег она предоставила в Пенсионный фонд поддельные документы.