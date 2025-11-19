Жителя Урала, угрожавшего гранатой сожительнице, арестовали

«В отношении А. Фахретдинова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, то есть до 17 января 2026 года», — сказали в инстанции.
Ему вменяют статью о незаконном лишении человека свободы, не связанном с его похищением, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.
По данным СК по региону, вечером в понедельник в жилом многоквартирном доме по улице Малышева в Первоуральске 52-летний местный житель удерживал в квартире 47-летнюю женщину. Как уточняли в областном управлении Росгвардии, он угрожал взорвать гранату, вел себя неадекватно и агрессивно. Жители дома были эвакуированы, а дом, где случилось ЧП, оцеплен. Следователи возбудили уголовное дело.
По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, на место происшествия вызвали мать мужчины, велись переговоры, а дебоширом оказался уралец, ранее судимый за причастность к грабежу, разбойному нападению, причинению вреда здоровью.
Позднее правоохранители задержали мужчину, взрывных устройств или арсеналов огнестрельного оружия у него при себе не было. Фигурант в момент инцидента был пьян, а удерживаемая им женщина освобождена, она не пострадала, сообщали в региональном управлении СК РФ. Там же поясняли РИА Новости, что женщина, которую фигурант удерживал в квартире, является его сожительницей.