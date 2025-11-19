Жителя Урала, угрожавшего гранатой сожительнице, арестовали

Позднее правоохранители задержали мужчину, взрывных устройств или арсеналов огнестрельного оружия у него при себе не было. Фигурант в момент инцидента был пьян, а удерживаемая им женщина освобождена, она не пострадала, сообщали в региональном управлении СК РФ. Там же поясняли РИА Новости, что женщина, которую фигурант удерживал в квартире, является его сожительницей.