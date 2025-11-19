Ричмонд
+9°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Урала, угрожавшего гранатой сожительнице, арестовали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя — РИА Новости. Первоуральский городской суд Свердловской области арестовал до 17 января 2026 года мужчину, державшего в заложницах сожительницу и угрожавшего гранатой, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Источник: © РИА Новости

«В отношении А. Фахретдинова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, то есть до 17 января 2026 года», — сказали в инстанции.

Ему вменяют статью о незаконном лишении человека свободы, не связанном с его похищением, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

По данным СК по региону, вечером в понедельник в жилом многоквартирном доме по улице Малышева в Первоуральске 52-летний местный житель удерживал в квартире 47-летнюю женщину. Как уточняли в областном управлении Росгвардии, он угрожал взорвать гранату, вел себя неадекватно и агрессивно. Жители дома были эвакуированы, а дом, где случилось ЧП, оцеплен. Следователи возбудили уголовное дело.

По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, на место происшествия вызвали мать мужчины, велись переговоры, а дебоширом оказался уралец, ранее судимый за причастность к грабежу, разбойному нападению, причинению вреда здоровью.

Позднее правоохранители задержали мужчину, взрывных устройств или арсеналов огнестрельного оружия у него при себе не было. Фигурант в момент инцидента был пьян, а удерживаемая им женщина освобождена, она не пострадала, сообщали в региональном управлении СК РФ. Там же поясняли РИА Новости, что женщина, которую фигурант удерживал в квартире, является его сожительницей.