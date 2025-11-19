Ричмонд
Во Владивостоке водитель чуть не сбил школьницу на переходе

Это произошло у школы, полиция ищет участников ДТП.

Источник: Комсомольская правда

Госавтоинспекция Владивостока начала проверку после видеоролика, на котором зафиксировано грубое нарушение ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Это произошло утром возле одной из школ города. Видео появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как водитель внедорожника едва не наехал на школьницу, которая переходила проезжую часть по «зебре». Ролик вызвал широкий общественный резонанс.

Сотрудники полиции в ходе мониторинга интернета обнаружили запись и инициировали административное расследование. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личность водителя. Видеоматериал приобщен к делу.