Падение мальчика с детской площадки на втором этаже расследует прокуратура Уссурийска

Несчастный случай произошёл вечером 17 ноября. По предварительной информации, ребёнок облокотился на ограждение, а оно не выдержало. При падении мальчик получил травмы.
Прокуратура осмотрела место происшествия и пришла к выводу, что обязательные требования безопасности, предъявляемые к эксплуатации детских игровых комплексов, были нарушены. За эксплуатацию придомовой детской площадки отвечает управляющая компания. Её руководителю внесено представление.
Прокуратура держит на контроле устранение выявленных нарушений, возмещение пострадавшей стороне морального вреда и затрат на лечение ребёнка, ход доследственной проверки, а затем оценит законность принятого по её итогам решения.
