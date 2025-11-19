Ричмонд
Падение мальчика с детской площадки на втором этаже расследует прокуратура Уссурийска

В Уссурийске 11-летний мальчик упал с детской площадки, размещённой на втором этаже автомобильной парковки, прилегающей к многоквартирному дому на улице Сергея Ушакова, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Несчастный случай произошёл вечером 17 ноября. По предварительной информации, ребёнок облокотился на ограждение, а оно не выдержало. При падении мальчик получил травмы.

Прокуратура осмотрела место происшествия и пришла к выводу, что обязательные требования безопасности, предъявляемые к эксплуатации детских игровых комплексов, были нарушены. За эксплуатацию придомовой детской площадки отвечает управляющая компания. Её руководителю внесено представление.

Прокуратура держит на контроле устранение выявленных нарушений, возмещение пострадавшей стороне морального вреда и затрат на лечение ребёнка, ход доследственной проверки, а затем оценит законность принятого по её итогам решения.

Ранее на свою управляющую компанию жаловались жители улицы Хабаровской во Владивостоке. Рабочие организации начали ремонт в подъезде дома № 8 и бросили его слегка начатым, оставив строительный мусор и строительные материалы в местах общего пользования. А во дворе дома порубили ещё крепкие и здоровые деревья, завалив ими лестницу и тротуар.