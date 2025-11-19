Ричмонд
Житель Омска устроил ДТП и поджег свой автомобиль

Житель Омска устроил ДТП, а потом разбил свой автомобиль кирпичом и поджег.

Источник: © РИА Новости

ОМСК, 19 ноя — РИА Новости. Житель Омска совершил ДТП, убежал с места аварии, а потом вернулся и поджег свой автомобиль, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел на улице Богдана Хмельницкого в Омске. Водитель Subaru Forester на перекрёстке врезался в «Газель». Иномарку вынесло на трамвайные рельсы, после чего водитель вместе с пассажиркой убежали с места происшествия. Позже 21-летнего мужчину задержали полицейские.

«Омич пояснил, что покинул место аварии, так как у него нет водительского удостоверения. Однако позже вернулся вместе с друзьями, забрал ценное имущество из салона — магнитолу, АКБ, насос, запасное колесо, номерные знаки. Затем кирпичом нанес несколько ударов по кузову, разбил стекла на окнах, вылил на машину ГСМ и поджег», — сообщили в пресс-службе.

По словам водителя, он понял, что больше не сможет использовать машину и решил ее уничтожить. В отношении него возбуждено шесть административных производств.