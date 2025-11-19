Члена незаконного нацбата приговорили к 9 годам колонии — УФСБ по Крыму

Генический районный суд Херсонской области признал мужчину виновным и приговорил к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 2 года, с отбыванием первых двух лет в тюрьме. Приговор не вступил в законную силу.