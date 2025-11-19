Члена незаконного нацбата приговорили к 9 годам колонии — УФСБ по Крыму

Установлено, что в декабре 2015 года 33-летний мужчина добровольно вступил в вооруженное формирование «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана»*, в котором принимал активное участие в деятельности, направленной против интересов Российской Федерации.
В частности, он нес караульную службу, досматривал транспортные средства на государственной границе между Украиной и Российской Федерацией, а также охранял объекты незаконного вооруженного формирования в местах их расположения вблизи населенного пункта Чонгар Генического района Херсонской области.
«При этом мужчина до настоящего времени не заявил о добровольном прекращении участия в НВФ», — отметили в ФСБ.
Следственным отделом УФСБ возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации).
Генический районный суд Херсонской области признал мужчину виновным и приговорил к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 2 года, с отбыванием первых двух лет в тюрьме. Приговор не вступил в законную силу.
Мужчина объявлен в международный розыск, и в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
* террористическая организация, запрещенная в России.