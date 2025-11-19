«Почтили прощальной сиреной»: жители Астаны простились с героически погибшей Улданой Мырзуан

По информации телеканала 24 KZ, в Астане в последний путь проводили Улдану Мырзуан. Судя по кадрам, 23-летнюю девушку проводили с почестями: оркестр играл музыку, а тобут с телом Улданы несли представители Вооруженных сил.
Как отмечает Taby.nu, погибшую почтили прощальной сиреной скорой помощи. Присутствовавшие люди проводили машину с телом фельдшера аплодисментами.
Напомним, 8 ноября в Астане произошло обрушение наружной кирпичной облицовки и кондиционера с фасада девятиэтажного жилого дома. Спасатели извлекли пострадавших и передали бригаде скорой помощи.