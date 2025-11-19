«Получил тяжелые травмы»: начальница цеха ответит за смерть подчиненного

В Балаково завершено расследование уголовного дела в отношении начальницы цеха местного завода. Её обвиняют в нарушении правил безопасности, которые привели к гибели человека. Об этом сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональный СУ СКР.
— Следствие установило, что в марте 2022 года начальница допустила токаря к выполнению несвойственных ему пусконаладочных работ на станке после капитального ремонта. При этом она нарушила требования охраны труда, — пишут журналисты.
10 марта 2022 года работник получил смертельные травмы при выполнении этих работ. Следствие собрало достаточные доказательства, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске убийцу осудили за преступление, совершенное в 2002 году.