«Получил тяжелые травмы»: начальница цеха ответит за смерть подчиненного

Начальницу цеха в Балаково будут судить за гибель рабочего.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Балаково завершено расследование уголовного дела в отношении начальницы цеха местного завода. Её обвиняют в нарушении правил безопасности, которые привели к гибели человека. Об этом сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональный СУ СКР.

— Следствие установило, что в марте 2022 года начальница допустила токаря к выполнению несвойственных ему пусконаладочных работ на станке после капитального ремонта. При этом она нарушила требования охраны труда, — пишут журналисты.

10 марта 2022 года работник получил смертельные травмы при выполнении этих работ. Следствие собрало достаточные доказательства, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

