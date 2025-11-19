«Получил тяжелые травмы»: начальница цеха ответит за смерть подчиненного

В Балаково завершено расследование уголовного дела в отношении начальницы цеха местного завода. Её обвиняют в нарушении правил безопасности, которые привели к гибели человека. Об этом сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональный СУ СКР.