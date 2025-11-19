Прокуратура обязала перечислить выплату родителям погибшего на СВО уральца

В Ревде прокуратура обязала перечислить выплату родителям погибшего на специальной военной операции сына. После проверки выяснилось, что родители погибшего обратились в управление социальной политики № 5 заявлением, но в выплате им отказали.
— В свидетельстве о рождении погибшего и документах, удостоверяющих личность заявителей, не совпадают установочные данные, имеются описки в имени матери и отчестве отца, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Прокуратура обратилась в Первоуральский городской суд, чтобы тот установил, что заявители являются родителями погибшего и признал право на единовременную выплату — 375 тысяч рублей каждому родителю. Суд удовлетворил иск в полном объеме.
Напомним, что в ноябре 2025 года прокуратура помогла получить выплату в 1,5 миллиона рублей родителям погибшего на СВО сына. Они обратились в управление соцполитики в Верхней Салде, где им отказали в выплате. После вмешательства прокуратуры родители все же получили единовременную выплату.