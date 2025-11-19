Прокуратура обязала перечислить выплату родителям погибшего на СВО уральца

Напомним, что в ноябре 2025 года прокуратура помогла получить выплату в 1,5 миллиона рублей родителям погибшего на СВО сына. Они обратились в управление соцполитики в Верхней Салде, где им отказали в выплате. После вмешательства прокуратуры родители все же получили единовременную выплату.