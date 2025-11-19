Ричмонд
В магазине Новосибирска поймали серийного вора обуви

Мужчина складывал товар в сумку и накрывал пледом, чтобы скрыть его от контроля.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске задержали 44-летнего мужчину, который с помощью специальной сумки похищал обувь из магазина. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по региону.

По данным ведомства, злоумышленник заходил в примерочную, переобувался и уходил из магазина в новых ботинках, не оплачивая их стоимость.

У задержанного изъяли обувь на сумму более 16,5 тысячи рублей и сумку, предназначенную для подавления сигналов рамок-детекторов. Мужчина складывал товар в сумку и накрывал пледом, чтобы скрыть его от контроля.

Согласно записям камер видеонаблюдения, ранее подозреваемый уже совершил кражу другой пары обуви в этом же магазине.

Мужчину доставили в полицию, по фактам краж возбуждены уголовные дела.