В магазине Новосибирска поймали серийного вора обуви

В Новосибирске задержали 44-летнего мужчину, который с помощью специальной сумки похищал обувь из магазина. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по региону.
По данным ведомства, злоумышленник заходил в примерочную, переобувался и уходил из магазина в новых ботинках, не оплачивая их стоимость.
У задержанного изъяли обувь на сумму более 16,5 тысячи рублей и сумку, предназначенную для подавления сигналов рамок-детекторов. Мужчина складывал товар в сумку и накрывал пледом, чтобы скрыть его от контроля.
Согласно записям камер видеонаблюдения, ранее подозреваемый уже совершил кражу другой пары обуви в этом же магазине.
Мужчину доставили в полицию, по фактам краж возбуждены уголовные дела.