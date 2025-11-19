Суд отменил условное наказание экс-главе госкорпорации по делу о хищении 34 млн

Ранее управленца уже осудили за злоупотребления. Следствие доказало, что в 2019 году он потребовал от подчиненных оформить ему заем на 10 миллионов рублей сроком на один год. Однако денег так и не вернул. Однако и тогда фигуранту удалось выйти сухим из воды. Он еще во время следствия полностью рассчитался с долгами и в итоге отделался судебным штрафом в 40 тысяч рублей.