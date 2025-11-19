Ричмонд
Суд отменил условное наказание экс-главе госкорпорации по делу о хищении 34 млн

Челябинский областной суд отменил условный приговор главе ЮУ КЖСИ по делу о хищении 34 миллионов рублей, которые он использовал для погашения собственных займов. Уголовное дело управленца направлено на новое рассмотрение в Центральный суд Челябинска.

Источник: Российская газета

Как пояснили в прокуратуре региона, приговор обжалован вследствие его чрезмерной мягкости.

«Прокурор указал на допущенные нарушения закона при учете смягчающих обстоятельств и необоснованный отказ от рассмотрения исковых требований о возмещении причиненного ущерба, — сообщила представитель надзорного ведомства Наталья Мамаева. — Аналогичные доводы привели и представители корпорации».

Как уже писала «РГ», в конце сентября главе ЮУ КЖСИ вынесли приговор по уголовному делу о злоупотреблениях. За хищение взятых на подотчет у родного учреждения 34-миллионов рублей суд приговорил его к полутора годам условного наказания с таким же испытательным сроком.

Ранее управленца уже осудили за злоупотребления. Следствие доказало, что в 2019 году он потребовал от подчиненных оформить ему заем на 10 миллионов рублей сроком на один год. Однако денег так и не вернул. Однако и тогда фигуранту удалось выйти сухим из воды. Он еще во время следствия полностью рассчитался с долгами и в итоге отделался судебным штрафом в 40 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в тот же суд, но в ином составе.