Суд отменил условное наказание экс-главе госкорпорации по делу о хищении 34 млн

Как пояснили в прокуратуре региона, приговор обжалован вследствие его чрезмерной мягкости.
«Прокурор указал на допущенные нарушения закона при учете смягчающих обстоятельств и необоснованный отказ от рассмотрения исковых требований о возмещении причиненного ущерба, — сообщила представитель надзорного ведомства Наталья Мамаева. — Аналогичные доводы привели и представители корпорации».
Как уже писала «РГ», в конце сентября главе ЮУ КЖСИ вынесли приговор по уголовному делу о злоупотреблениях. За хищение взятых на подотчет у родного учреждения 34-миллионов рублей суд приговорил его к полутора годам условного наказания с таким же испытательным сроком.
Ранее управленца уже осудили за злоупотребления. Следствие доказало, что в 2019 году он потребовал от подчиненных оформить ему заем на 10 миллионов рублей сроком на один год. Однако денег так и не вернул. Однако и тогда фигуранту удалось выйти сухим из воды. Он еще во время следствия полностью рассчитался с долгами и в итоге отделался судебным штрафом в 40 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено на рассмотрение в тот же суд, но в ином составе.