В Рязанской области из-за падения обломков БПЛА загорелось предприятие

Минобороны России сообщало, что 19 ноября с 6.00 до 9.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, восемь из них — над территорией Рязанской области.
«Сегодня утром средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области уничтожено восемь БПЛА. Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия, последствия оперативно устранены», — написал Малков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что, предварительно, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы.