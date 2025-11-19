Ричмонд
В Рязанской области из-за падения обломков БПЛА загорелось предприятие

РЯЗАНЬ, 19 ноя — РИА Новости. Возгорание произошло на территории предприятия в Рязанской области из-за падения обломков БПЛА, последствия оперативно устранены, сообщил губернатор Павел Малков.

Источник: fotolia.com

Минобороны России сообщало, что 19 ноября с 6.00 до 9.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, восемь из них — над территорией Рязанской области.

«Сегодня утром средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области уничтожено восемь БПЛА. Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия, последствия оперативно устранены», — написал Малков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что, предварительно, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы.

