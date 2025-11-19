Экс-депутат думы Братска получил семь лет условно за коммерческий подкуп

— С января 2017 года по июнь 2022 года 55-летний мужчина неправомерно получал от организаций вознаграждения в размере от 400 тысяч до 7 миллионов рублей за приоритетную поставку сырья на заводы и недопуск к поставке иных поставщиков, — уточнили в пресс-службе ведомства.