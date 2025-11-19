Ричмонд
Экс-депутат думы Братска получил семь лет условно за коммерческий подкуп

Мужчина неправомерно получал от организаций вознаграждения за приоритетную поставку сырья на заводы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Экс-депутат думы Братска получил семь лет условно за коммерческий подкуп в размере более 16 миллионов рублей. Об этом КП- Иркутск сообщили в региональной прокуратуре.

— С января 2017 года по июнь 2022 года 55-летний мужчина неправомерно получал от организаций вознаграждения в размере от 400 тысяч до 7 миллионов рублей за приоритетную поставку сырья на заводы и недопуск к поставке иных поставщиков, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Виновному назначено наказание в виде семи лет лишения свободы условно. Также ему запрещено занимать руководящие должности в коммерческих организациях в течение года, и он обязан выплатить штраф. Суд изъял в государственный бюджет сумму, превышающую 16 миллионов рублей.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Ангарске восстановили подачу горячей воды и отопления после аварии.