Ричмонд
+9°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК начал проверку после нападения бродячей собаки на четырех человек в Москве

Следователи начали проверку по факту нападения бродячей собаки на четырех человек в Новой Москве. Инцидент произошел в селе Вороново. Об этом в среду, 19 ноября, сообщили в пресс-службе информационного центра Следственного комитета России.

Источник: Freepik

— В селе Вороново Троицкого административного округа Москвы бродячее животное напало на четырех человек, в том числе двух несовершеннолетних. По данному факту столичными следственными органами СК России проводится доследственная проверка, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Глава СК Александр Бастрыкин также заинтересовался этой ситуацией. Он поручил доложить ему о ходе проверки.

Ранее бродячие псы напали на мальчика, выгуливавшего свою собаку в поселке Растуново. Ребенок и его питомец пострадали. Родители мальчика заявили об этом инциденте в уполномоченные органы.