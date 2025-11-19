СК начал проверку после нападения бродячей собаки на четырех человек в Москве

— В селе Вороново Троицкого административного округа Москвы бродячее животное напало на четырех человек, в том числе двух несовершеннолетних. По данному факту столичными следственными органами СК России проводится доследственная проверка, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
Глава СК Александр Бастрыкин также заинтересовался этой ситуацией. Он поручил доложить ему о ходе проверки.
Ранее бродячие псы напали на мальчика, выгуливавшего свою собаку в поселке Растуново. Ребенок и его питомец пострадали. Родители мальчика заявили об этом инциденте в уполномоченные органы.