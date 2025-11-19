Сальдо: мужчина погиб в результате атаки ВСУ в Херсонской области

«В Алёшках враг сбросил мину с БПЛА, что привело к гибели мужчины», — написал он в своём Telegram-канале.
В Новой Каховке из-за обстрела жилого сектора повреждения получил жилой дом. В Великих Копанях осколками посекло легковой автомобиль, добавил Сальдо.
Силы ПВО за ночь сбили 65 украинских беспилотников.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал об отражении атаки БПЛА в Каменском районе.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше