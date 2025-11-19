Ричмонд
Сальдо: мужчина погиб в результате атаки ВСУ в Херсонской области

Один человек погиб в Херсонской области от атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Источник: РИА "Новости"

«В Алёшках враг сбросил мину с БПЛА, что привело к гибели мужчины», — написал он в своём Telegram-канале.

В Новой Каховке из-за обстрела жилого сектора повреждения получил жилой дом. В Великих Копанях осколками посекло легковой автомобиль, добавил Сальдо.

Силы ПВО за ночь сбили 65 украинских беспилотников.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал об отражении атаки БПЛА в Каменском районе.

