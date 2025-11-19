В Екатеринбурге накрыли подпольное производство вина

В Екатеринбурге на улице Высоцкого накрыли подпольное производство грузинского вина. Оперативники главного управления экономической безопасности ГУ МВД России по Свердловской области ликвидировали незаконное производство. Об этом сообщил общественник Чукреев.
— Кавказские «виноделы» успели заготовить несколько огромных бочек с саперави и ркацители. После того, как вино «созревало», оно разливалось по канистрам и поставлялось в кафе и рестораны уральской столицы, — сообщил Дмитрий Чукреев.
Вино производилось в антисанитарных условиях в гаражном комплексе. На данный момент вся продукция изъята, устанавливаются объемы отгруженного товара в точки сбыта. «Виноделам» может грозить уголовное дело.