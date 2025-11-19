Ричмонд
+9°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге накрыли подпольное производство вина

В Екатеринбурге обнаружили нелегальное производство вина.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге на улице Высоцкого накрыли подпольное производство грузинского вина. Оперативники главного управления экономической безопасности ГУ МВД России по Свердловской области ликвидировали незаконное производство. Об этом сообщил общественник Чукреев.

— Кавказские «виноделы» успели заготовить несколько огромных бочек с саперави и ркацители. После того, как вино «созревало», оно разливалось по канистрам и поставлялось в кафе и рестораны уральской столицы, — сообщил Дмитрий Чукреев.

Вино производилось в антисанитарных условиях в гаражном комплексе. На данный момент вся продукция изъята, устанавливаются объемы отгруженного товара в точки сбыта. «Виноделам» может грозить уголовное дело.