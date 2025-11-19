Ричмонд
«Обессилел и почти не сопротивлялся»: в Челябинской области спасли вмерзшего в лед лебедя

В Челябинской области спасатели выручили вмерзшего в лед лебедя.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области спасатели пришли на помощь погибавшему от холода и голода лебедю.

Птица по не известной пока причине не улетела вместе с сородичами, а осталась на озере Песчаном. С приходом холодов лебедь оказался в ледяном плену.

Южноуральцы заметили попавшего в беду пернатого и стали звонить в экстренные службы. Помочь птице в свободное от работы время согласились спасатели из Троицка.

— Лебедь находился в ста метрах от берега. Спасатели на лодке добрались до него, накрыли пледом и бережно погрузили в судно. Он практически не сопротивлялся, так как был уже обессилен, — рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области.

Дальнейшую судьбу птицы пока не решили. На первое время ее приютил у себя доброволец. Лебедя отогрели и накормили, ему стало заметно лучше.