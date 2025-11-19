«Обессилел и почти не сопротивлялся»: в Челябинской области спасли вмерзшего в лед лебедя

В Челябинской области спасатели пришли на помощь погибавшему от холода и голода лебедю.
Птица по не известной пока причине не улетела вместе с сородичами, а осталась на озере Песчаном. С приходом холодов лебедь оказался в ледяном плену.
Южноуральцы заметили попавшего в беду пернатого и стали звонить в экстренные службы. Помочь птице в свободное от работы время согласились спасатели из Троицка.
— Лебедь находился в ста метрах от берега. Спасатели на лодке добрались до него, накрыли пледом и бережно погрузили в судно. Он практически не сопротивлялся, так как был уже обессилен, — рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области.
Дальнейшую судьбу птицы пока не решили. На первое время ее приютил у себя доброволец. Лебедя отогрели и накормили, ему стало заметно лучше.