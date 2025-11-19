В Ростовской области произошли семь пожаров и четыре ДТП, спасли трех человек

Также спасатели опубликовали прогноз погоды на 19 ноября. Сегодня местами возможны небольшие и умеренные дожди, по северной половине и в центральных территориях области ожидается сильный дождь. Ветер должен быть юго-западный с переходом на северо-западный и северный 7−12 м/с, иногда с порывами до 15−18 м/с. Днем по северу региона ожидается +4−9 градусов, на остальной территории — до +10−15, по югу — до +20 градусов.