В Ростовской области произошли семь пожаров и четыре ДТП, спасли трех человек

За сутки 18 ноября в Ростовской области потушили несколько пожаров, также потребовалась помощь на местах ДТП. Статистику опубликовали в телеграм-канале ГУ МЧС России по региону.
За отчетный период случилось семь техногенных пожаров. Во время тушения одного возгорания спасли человека. На места с дорожными авариями представители МЧС выезжали четыре раза, были спасены два человека.
Всего задействовали 132 специалиста и 33 единицы техники.
Также спасатели опубликовали прогноз погоды на 19 ноября. Сегодня местами возможны небольшие и умеренные дожди, по северной половине и в центральных территориях области ожидается сильный дождь. Ветер должен быть юго-западный с переходом на северо-западный и северный 7−12 м/с, иногда с порывами до 15−18 м/с. Днем по северу региона ожидается +4−9 градусов, на остальной территории — до +10−15, по югу — до +20 градусов.
