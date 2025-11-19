Ричмонд
Взрыв произошел в здании супермаркета «Магнит» в Сургуте

В одном из супермаркетов Магнит в Сургуте произошло взрыв. Об этом в среду, 19 ноября, сообщили в социальных сетях.

Источник: 112

По информации Telegram-канала «112», в результате хлопка пострадали четыре человека. Взрыв спровоцировал пожар, который охватил 200 квадратных метров. На месте работают сотрудники МЧС.

— Очевидцы говорят, что в пристройке, где продавали самсу и лепешки, был сильный хлопок, похожий на взрыв газового баллона. На месте происшествия работают спасатели, — говорится в Telegram-канале «К-Информ».

Вечером, 18 ноября, взрыв газовоздушной смеси произошел в многоквартирном доме в Казани, один человек погиб. Пожарные ликвидировали открытое горение в квартире на балконе площадью пять квадратных метров.