Взрыв произошел в здании супермаркета «Магнит» в Сургуте

По информации Telegram-канала «112», в результате хлопка пострадали четыре человека. Взрыв спровоцировал пожар, который охватил 200 квадратных метров. На месте работают сотрудники МЧС.
— Очевидцы говорят, что в пристройке, где продавали самсу и лепешки, был сильный хлопок, похожий на взрыв газового баллона. На месте происшествия работают спасатели, — говорится в Telegram-канале «К-Информ».
Вечером, 18 ноября, взрыв газовоздушной смеси произошел в многоквартирном доме в Казани, один человек погиб. Пожарные ликвидировали открытое горение в квартире на балконе площадью пять квадратных метров.