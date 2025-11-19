Житель Ошмян может сесть на три года из-за 100 рублей из инфокиоска. Подробности озвучили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
«Житель Ошмян забрал оставленные в инфокиоске деньги. Теперь он фигурант уголовного дела», — отметили в сообщении.
В конце октября 2025 года 45-летний житель Ошмян пополнял пластиковую карту через инфокиоск. Мужчина выполнил операцию, но оставил в устройстве 100 рублей. Через пару минут он вспомнил про деньги. Когда вернулся — их уже не было. Сотрудники банка также не знали, куда пропали купюры.
Белорус обратился в милицию. Удалось установить, что деньги забрал 50-летний житель Ошмян.
«Гражданин заметил их в инфокиоске и решил не отдавать работникам учреждения, а просто оставил себе», — сообщили в милиции.
Следственный комитет квалифицировал действия мужчины по статье «кража». Ему грозит до трех лет лишения свободы.
