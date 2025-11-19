Житель Ошмян может сесть на три года из-за 100 рублей из инфокиоска

В конце октября 2025 года 45-летний житель Ошмян пополнял пластиковую карту через инфокиоск. Мужчина выполнил операцию, но оставил в устройстве 100 рублей. Через пару минут он вспомнил про деньги. Когда вернулся — их уже не было. Сотрудники банка также не знали, куда пропали купюры.