В Крыму задержали водителя, который скрылся с места смертельной аварии

ДТП произошло 18 ноября на дороге «Симферополь — Левадки».

Источник: ГУ МВД

В Крыму задержан водитель, скрывшийся с места ДТП, в результате которого погиб человек.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, 18 ноября в дежурную часть поступило сообщение о том, что на дороге «Симферополь — Левадки» лежит человек без сознания. Сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место происшествия и установили, что неизвестный водитель совершил наезд на пешехода. От полученных травм пострадавший скончался.

Полицейские провели оперативные мероприятия и нашли водителя, который скрылся после ДТП. Им оказался 20-летний житель Симферополя. Материалы дела переданы следствию для дальнейшего разбирательства.