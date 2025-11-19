Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники отправляют воронежцам фальшивые документы от ФСБ и Роскомнадзора

В подделках требуют оплатить штрафы или пугают проверками.

Источник: Комсомольская правда

Киберполиция предупредила воронежцев, что мошенники отправляют жертвам документы якобы от ФСБ и Роскомнадзора. Вымогательство денег идет под угрозой штрафов, проверок, уголовной ответственности.

В «шапках» используют официальные эмблемы ведомств. В этих бумагах содержатся грубые ошибки, характерные для подделок, например, неверные наименования и фальшивые реквизиты. При этом на фальшивках отсутствуют контактные данные — полное наименование должности, контактные телефоны исполнителей.

— Аферисты требуют действовать немедленно — установить ПО, позвонить, передать данные, — сообщили в в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. — Необходимо сохранить скриншоты таких документов и обратиться в правоохранительные органы.