Мошенники отправляют воронежцам фальшивые документы от ФСБ и Роскомнадзора

Киберполиция предупредила воронежцев, что мошенники отправляют жертвам документы якобы от ФСБ и Роскомнадзора. Вымогательство денег идет под угрозой штрафов, проверок, уголовной ответственности.
В «шапках» используют официальные эмблемы ведомств. В этих бумагах содержатся грубые ошибки, характерные для подделок, например, неверные наименования и фальшивые реквизиты. При этом на фальшивках отсутствуют контактные данные — полное наименование должности, контактные телефоны исполнителей.
— Аферисты требуют действовать немедленно — установить ПО, позвонить, передать данные, — сообщили в в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. — Необходимо сохранить скриншоты таких документов и обратиться в правоохранительные органы.