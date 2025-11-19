Более 400 человек эвакуировали из отеля Radisson в Москве из-за задымления

— Около 400 человек эвакуировали из гостиницы Radisson Blu Олимпийский в Москве, — передает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Задымление произошло на лестничной клетке третьего этажа здания. Других подробностей инцидента не приводится.
Ранее из элитного отеля Azimut, расположенного в центре Москвы, эвакуировали порядка 700 постояльцев. На место прибыли спасатели. Один из гостей отеля заявил, что не почувствовал запаха гари, однако персонал гостиницы попросил постояльцев покинуть здание из-за сработавшей пожарной сигнализации.