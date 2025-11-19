Более ста Telegram-стикеров признаны экстремистскими в Беларуси

Там уточнили, что соответствующая информация включена в республиканский список экстремистских материалов.
Данные стикеры были выявлены прокуратурой Чаусского района при проведении мониторинга интернет-ресурсов.
«Установлено, что в социальной сети Telegram с целью реабилитации нацизма, пропаганды, публичного демонстрирования и распространения нацистской символики и атрибутики, разжигания расовой, национальной и социальной вражды и розни, а также создания недоверия к представителям государственной власти для использования в переписке пользователями мессенджера создано более 100 различных стикеров», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Генпрокуратуры Беларуси.
В частности, на стикерах была нацистская символика и атрибутика. Часть из них содержала оскорбления государственных и политических деятелей Беларуси, а также сотрудников правоохранительных органов. Некоторые из стикеров сопровождались призывами к насилию и расовой сегрегации.
«Как итог — прокуратура Чаусского района направила в суд пять заявлений о признании информационной продукции экстремистскими материалами. Решением суда Чаусского района заявления прокурора удовлетворены, информационная продукция признана экстремистскими материалами», — сказано в сообщении.
В прокуратуре подчеркнули, что согласно закону «О противодействии экстремизму» распространение, публичная демонстрация экстремистских материалов, их изготовление, хранение, а также перевозка в целях распространения запрещены.