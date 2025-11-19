Более ста Telegram-стикеров признаны экстремистскими в Беларуси

«Установлено, что в социальной сети Telegram с целью реабилитации нацизма, пропаганды, публичного демонстрирования и распространения нацистской символики и атрибутики, разжигания расовой, национальной и социальной вражды и розни, а также создания недоверия к представителям государственной власти для использования в переписке пользователями мессенджера создано более 100 различных стикеров», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Генпрокуратуры Беларуси.