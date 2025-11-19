В Нижнем Новгороде мать и дочь отдали мошенникам золото и деньги на 85 млн

Общий ущерб превысил 84,9 млн рублей: Женщины передали аферистам сбережения в рублях и 40 тысяч долларов, 300 золотых монет, а также 2,5 кг золота в слитках. Кроме того, они сделали два банковских перевода на общую сумму 7,7 млн рублей.