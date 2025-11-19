В Нижнем Новгороде мать и дочь отдали мошенникам золото и деньги на 85 млн

Полиция Нижнего Новгорода расследует крупный случай мошенничества, жертвами которого стали мать и дочь, передавшие злоумышленникам деньги и золото на общую сумму около 85 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Нижегородской области.
По данным ведомства, мошенники убедили женщин, что те якобы финансируют недружественную страну, и заявили о необходимости срочно «декларировать» все имеющиеся материальные ценности.
Поддавшись психологическому давлению, женщины на протяжении нескольких дней передавали ценности и деньги курьерам в сквере на улице Алексеевской, используя при этом кодовое слово «Альфа».
Общий ущерб превысил 84,9 млн рублей: Женщины передали аферистам сбережения в рублях и 40 тысяч долларов, 300 золотых монет, а также 2,5 кг золота в слитках. Кроме того, они сделали два банковских перевода на общую сумму 7,7 млн рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время полицейские устанавливают личности подозреваемых, причастных к совершению преступления.
Правоохранители в очередной раз напоминают: при поступлении сомнительных звонков следует немедленно прервать разговор и не совершать никаких действий по указанию незнакомых лиц.