На проспекте Кирова в Самаре накрыли незаконное казино

В Самаре будут судить мужчину, которого обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр. Эту деятельность пресекли летом 2025 года. Тогда в помещении на проспекте Кирова, нелегальные игры проводили, нашли устройства, с помощью которых можно было выходить в интернет и играть в азартные игры, а также другие важные для следствия вещи.