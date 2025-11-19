Ричмонд
На проспекте Кирова в Самаре накрыли незаконное казино

Жителя Самары будут судить за нелегальную организацию игорной деятельности.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре будут судить мужчину, которого обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр. Эту деятельность пресекли летом 2025 года. Тогда в помещении на проспекте Кирова, нелегальные игры проводили, нашли устройства, с помощью которых можно было выходить в интернет и играть в азартные игры, а также другие важные для следствия вещи.

«Сейчас предварительное следствие завершено», — сообщила пресс-служба СК Самарской области.

Оперативное сопровождение по этому делу осуществляли сотрудники ГУ МВД России по Самарской области. Скоро его направят в суд для рассмотрения по существу.