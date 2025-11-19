«Скачайте приложение для работы на дому»: вместо заработка сибирячка получила несколько кредитов

В тот же день на ее электронную почту пришло письмо об оформлении займа от ее имени. При этом звонков от банка не поступало. Обратившись в службу поддержки, сибирячка узнала, что от ее имени было подано три заявки, одна из которых была одобрена на сумму 60 тысяч рублей для оплаты заказа на торговой онлайн-площадке.