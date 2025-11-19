«Скачайте приложение для работы на дому»: вместо заработка сибирячка получила несколько кредитов

Жительница Боханского района стала жертвой мошенников, которые под предлогом предоставления удаленной подработки оформили на нее рассрочку. Как рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, женщина нашла объявление о вакансии в мессенджере. Для связи с работодателем ей нужно было установить приложение, якобы необходимое для отправки фотографий.
— Установка приложения, иконка которого напоминала логотип известного маркетплейса, вызвала предупреждение на телефоне о возможной потере личных данных. После этого потерпевшая удалила приложение и переписку с чат-ботом, — уточнили в пресс-службе полиции.
В тот же день на ее электронную почту пришло письмо об оформлении займа от ее имени. При этом звонков от банка не поступало. Обратившись в службу поддержки, сибирячка узнала, что от ее имени было подано три заявки, одна из которых была одобрена на сумму 60 тысяч рублей для оплаты заказа на торговой онлайн-площадке.
Несмотря на попытки отменить заказ и кредитный договор, ничего добиться не удалось.