Генпрокуратура: российская фирма получила штраф 30 млн рублей за взятку 2 млн руководителю предприятия в Беларуси

В Беларуси гендиректор предприятия получил взятку от гендиректора российской фирмы и сел в тюрьму. Подробности коррупционного преступления сообщили в управлении взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры.
Правоохранители установили, что бывший заместитель гендиректора по коммерции белорусского предприятия договорился с гендиректором российской фирмы о поставках продукции из Могилева в Москву, но с передачей ему за это денежного вознаграждения.
После белорусский руководитель выполнил в интересах российского предприятия действия, которые и так должен был совершить за счет своих служебных полномочий. С августа 2023-го по март 2024-го был поставлен товар. И за это 31 марта 2024-го через третье лицо на автозаправке под Оршей фигурант получил 2 миллиона российских рублей (свыше 70 тысяч белорусских рублей в эквиваленте. — Ред.).
Суд приговорил зама гендиректора белорусского предприятия за взятку в крупном размере (ч.3 ст. 430 Уголовного кодекса Беларуси) к 6,5 года заключения в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Еще он выплатит штраф 2500 базовых величин (100 тысяч белрублей в ноябре 2025-го). Также на 5 лет он лишен права занимать управленческие должности.
Кроме того, Генпрокуратура Беларуси направила копии процессуальных документов в Генпрокуратуру России. В отношении российской фирмы было подготовлено дело об административном правонарушении за незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ч.2 ст. 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).
Коммерческому предприятию из Москвы назначили штраф за взятку — 30 миллионов российских рублей, то есть в 15 раз больше самой взятки.