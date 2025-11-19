Генпрокуратура: российская фирма получила штраф 30 млн рублей за взятку 2 млн руководителю предприятия в Беларуси

После белорусский руководитель выполнил в интересах российского предприятия действия, которые и так должен был совершить за счет своих служебных полномочий. С августа 2023-го по март 2024-го был поставлен товар. И за это 31 марта 2024-го через третье лицо на автозаправке под Оршей фигурант получил 2 миллиона российских рублей (свыше 70 тысяч белорусских рублей в эквиваленте. — Ред.).