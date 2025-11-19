Ущерб от махинаций на заводе в Ростове оценили в 2,2 млрд рублей

В Ростовской области установили сумму ущерба после хищения средств, выделенных подшипниковому заводу ООО «10-ГПЗ» в рамках государственного оборонного заказа. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
Оперативники выяснили, что собственники предприятия, в том числе бывший заместитель руководителя Росстандарта, сотрудники завода, а также начальник военного представительства Минобороны России организовали поставку продукции по ценам, завышенным в 3−8 раз.
— По итогам финансовой экспертизы ущерб составил 2,2 млрд рублей, — уточнили в УФСБ.
Напомним, ранее предварительная сумма заявлялась в размере 1 млрд рублей.
Уголовные дела по статьям о мошенничестве и служебном подлоге (ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 2 ст. 292 УК РФ) завели в Главном военном следственном управлении СК России. Известно, что ранее подозреваемым инкриминировали мошенничество, а руководителю военного представительства — обвинение в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ).
