Ущерб от махинаций на заводе в Ростове оценили в 2,2 млрд рублей

Финансовую экспертизу провели в Ростове в рамках дела о хищении средств гособоронзаказа.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области установили сумму ущерба после хищения средств, выделенных подшипниковому заводу ООО «10-ГПЗ» в рамках государственного оборонного заказа. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Оперативники выяснили, что собственники предприятия, в том числе бывший заместитель руководителя Росстандарта, сотрудники завода, а также начальник военного представительства Минобороны России организовали поставку продукции по ценам, завышенным в 3−8 раз.

— По итогам финансовой экспертизы ущерб составил 2,2 млрд рублей, — уточнили в УФСБ.

Напомним, ранее предварительная сумма заявлялась в размере 1 млрд рублей.

Уголовные дела по статьям о мошенничестве и служебном подлоге (ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 2 ст. 292 УК РФ) завели в Главном военном следственном управлении СК России. Известно, что ранее подозреваемым инкриминировали мошенничество, а руководителю военного представительства — обвинение в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ).

