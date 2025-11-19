Ричмонд
Работников РЖД оштрафовали за то, что пассажирку под Воронежем зажало дверями электрички

Машинист и его помощник должны выплатить 380 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Машиниста и его помощника оштрафовали за нарушение правил безопасности на железнодорожном транспорте, повлекшее тяжкий вред здоровью по неосторожности. Об этом сообщила пресс-служба Бобровского районного суда 19 ноября.

В феврале 2025 года на остановке в Боброве работники РЖД слишком рано закрыли автоматические двери электропоезда, не убедившись, что все пассажиры зашли.

— Женщина 1956 года рождения возвращалась из Боброва домой в село Хреновое на электричке, и ее зажало дверями, а поезд поехал дальше. В результате она получила тяжелые травмы, — сообщили в пресс-службе суда.

Помощнику машиниста назначили штраф в 180 тысяч рублей (с рассрочкой по 36 тысяч в месяц в течение пяти месяцев).

Машинисту — 200 тысяч рублей (по 40 тысяч в месяц в течение пяти месяцев).

Обоих на два года лишили права работать на железной дороге по специальности.

В августе текущего года мы писали о подобном случае на остановочном пункте 210 км перегона Битюг-Бобров Юго-Восточной железной дороги.