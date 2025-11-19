В Екатеринбурге страховую компанию обязали выплатить 1,5 млн экс-полицейскому

В декабре 2023 года на трассе «Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда» произошло ДТП— автомобиль ВАЗ сбил пешехода по имени Владимир. Мужчина получил серьезные травмы, прошел длительное лечение, но в итоге ему установили инвалидность. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.
На момент аварии Владимир служил в звании старшего сержанта и был застрахован в компании «СОГАЗ». После полугодового лечения врачебная комиссия признала его негодным к службе, и ему пришлось уволиться из органов.
— По факту травмирования АО «СОГАЗ» выплатило Владимиру 327 тысяч рублей страхового возмещения, но отказало в выплате по инвалидности, — уточнили в прокуратуре.
Тогда Владимир обратился в Октябрьский районный суд Екатеринбурга с требованием взыскать со страховщика 1,38 млн рублей основной выплаты и 207 тысяч рублей неустойки.
Представители «СОГАЗа» пытались доказать, что мужчина не предоставил все необходимые документы. Однако суд установил, что запрошенные страховой компанией справки не входили в обязательный перечень, и удовлетворил иск полностью.
Общая сумма взыскания составила 1,59 миллиона рублей. Кроме того, страховая компания должна была оплатить 30,9 тысяч рублей госпошлины.
Хотя основную сумму страховщик выплатил, он попытался оспорить взыскание неустойки через Свердловский областной суд. Однако апелляционная инстанция оставила решение без изменения, и оно вступило в законную силу.