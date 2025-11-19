Ричмонд
При пожаре в отеле Radisson Blu Олимпийский эвакуировали 400 человек

В отеле Radisson Blu Олимпийский произошел крупный пожар из-за жировых отложений в вентиляции. Были эвакуированы 400 человек. Спасатели разбирают перекрытия, чтобы потушить огонь.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Крупный пожар произошел в административном здании на Самарской улице в центре Москвы. До прибытия спасательных подразделений помещения самостоятельно покинули около 400 человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по городу Москве.

На месте происшествия работают 39 сотрудников и 10 единиц техники.

Как пишет телеграм-канал Mash, местом возгорания стал отель Radisson Blu Олимпийский. По данным канала, причиной пожара стали жировые отложения, скопившиеся в системе вентиляции на третьем этаже здания. Сложная схема вентиляционных коробов осложнила работу спасателей, поэтому им пришлось разбирать межэтажные перекрытия, чтобы добраться до очага загорания.