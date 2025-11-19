При пожаре в отеле Radisson Blu Олимпийский эвакуировали 400 человек

Крупный пожар произошел в административном здании на Самарской улице в центре Москвы. До прибытия спасательных подразделений помещения самостоятельно покинули около 400 человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по городу Москве.
На месте происшествия работают 39 сотрудников и 10 единиц техники.
Как пишет телеграм-канал Mash, местом возгорания стал отель Radisson Blu Олимпийский. По данным канала, причиной пожара стали жировые отложения, скопившиеся в системе вентиляции на третьем этаже здания. Сложная схема вентиляционных коробов осложнила работу спасателей, поэтому им пришлось разбирать межэтажные перекрытия, чтобы добраться до очага загорания.