Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уголовное дело завели после того, как девочка пырнула учительницу ножницами

Напомним, все произошло в одной из школ Карталинского района.

Уголовное дело завели в Челябинской области после того, как девочка пырнула учительницу ножницами, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 (халатность), а также организована доследственная проверка по статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью)», — говорят в региональном следственном управлении.

Выполняются «необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза».

В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям или бездействию руководства образовательного учреждения.

Напомним, все произошло в одной из школ Карталинского района. По данным полиции, 14-летняя девочка во время урока нанесла удар «деталью от маникюрных ножниц в шею учителю».