Уголовное дело завели после того, как девочка пырнула учительницу ножницами

Уголовное дело завели в Челябинской области после того, как девочка пырнула учительницу ножницами, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 (халатность), а также организована доследственная проверка по статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью)», — говорят в региональном следственном управлении.
Выполняются «необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза».
В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям или бездействию руководства образовательного учреждения.
Напомним, все произошло в одной из школ Карталинского района. По данным полиции, 14-летняя девочка во время урока нанесла удар «деталью от маникюрных ножниц в шею учителю».