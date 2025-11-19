Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Связалась с украинской разведкой и сливала данные: крымчанку посадили на 15 лет за госизмену

Крымчанка сливала данные об армии Киеву и получила 15 лет колонии.

Источник: пресс-служба УФСБ по РК и Севастополю

Верховный суд Крыма признал 37-летнюю жительницу Нижнегорского района виновной в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по РК и городу Севастополю.

Женщина по своей инициативе написала администратору Telegram-канала, созданного украинской разведкой. Она предложила свою помощь в сборе военных сведений.

«Женщина осуществила передачу украинской стороне адресов и координат военных объектов, в том числе полевого склада горюче-смазочных материалов одной из войсковых частей, располагающейся в Республике Крым», — рассказали в ФСБ.

Как пояснили в ведомстве, эти данные предназначалась для нанесения ударов со стороны киевского режима. Женщину задержали. Было возбуждено уголовное дело. Суд признал крымчанку виновной. Ее приговорили к 15 годам лишения свободы. Отбывать срок осужденная будет в колонии общего режима.

В пресс-службе крымской прокуратуры рассказали, что женщина была противницей проведения специальной военной операции. Она совершила преступление в июле-августе 2023 года.