Связалась с украинской разведкой и сливала данные: крымчанку посадили на 15 лет за госизмену

Верховный суд Крыма признал 37-летнюю жительницу Нижнегорского района виновной в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по РК и городу Севастополю.
Женщина по своей инициативе написала администратору Telegram-канала, созданного украинской разведкой. Она предложила свою помощь в сборе военных сведений.
«Женщина осуществила передачу украинской стороне адресов и координат военных объектов, в том числе полевого склада горюче-смазочных материалов одной из войсковых частей, располагающейся в Республике Крым», — рассказали в ФСБ.
Как пояснили в ведомстве, эти данные предназначалась для нанесения ударов со стороны киевского режима. Женщину задержали. Было возбуждено уголовное дело. Суд признал крымчанку виновной. Ее приговорили к 15 годам лишения свободы. Отбывать срок осужденная будет в колонии общего режима.
В пресс-службе крымской прокуратуры рассказали, что женщина была противницей проведения специальной военной операции. Она совершила преступление в июле-августе 2023 года.