Пункт выдачи заказов вместе с товаром сгорел в Ростовской области

В селе Авило-Успенка Ростовской области сгорел пункт выдачи заказов. Весь товар, который хранился в помещении, пропал в огне, сообщили в региональном управлении МЧС.
Оказалось, инцидент произошел еще на прошедших выходных, 16 ноября, на улице Ленина. Всего пламенем было охвачено 150 кв. метров. Вызов в экстренную службу поступил в 4:27 утра, в 5:17 все потушили.
На месте от МЧС работали восемь человек, использовали две единицы техники. Пострадавших нет.
Предварительно, огонь мог разгореться из-за неисправной проводки. Специалисты проводят пожарно-техническую экспертизу.
