На 10 тыс. рублей оштрафовали в Челябинске расклейщика рекламы концерта Ваенги

На 10 тыс. рублей оштрафовали в Челябинске расклейщика рекламы концерта Елены Ваенги, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Личность мужчины, который наклеил афиши концерта на детские рисунки, установили полицейские по видеокамерам.
«За размещение двух афиш на городских арт-объектах административная комиссия вынесла два штрафа по 5 тыс. рублей каждый», — прокомментировали власти.
Напомним, 5 ноября были испорчены два инженерных шкафа, которые в рамках проекта «Город в красках» превратили в объекты уличного искусства. После снятия афиш рисунки пострадали, но авторы проекта смогли их восстановить.
С начала года административной комиссией города рассмотрено 211 дел, связанных с подобными инцидентами. По ним вынесены штрафы на общую сумму почти 2,4 млн рублей.