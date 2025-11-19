Авто почти уходят под землю из-за прорыва трубы на Бассейной в Петербурге

Утром в понедельник, 19 ноября, в Санкт-Петербурге случилось чрезвычайное происшествие. В Московском районе прорвало трубу.
Петербуржцы в социальных сетях сообщают, что коммунальная авария произошла на Бассейной улице, рядом с домом № 23. По словам пользователей, прорыв настолько сильный, что одно из припаркованных авто чуть не провалилось под землю. Улицу заволокло густым паром.
Как рассказали очевидцы, на Бассейной приостановлено движение. На месте уже работают аварийные бригады и спасатели.
Отметим, что это уже не первая коммунальная авария, которая случается на Бассейной улице. Так, прорыв труб случился в конце января 2023 года.