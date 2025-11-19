Авто почти уходят под землю из-за прорыва трубы на Бассейной в Петербурге

Петербуржцы в социальных сетях сообщают, что коммунальная авария произошла на Бассейной улице, рядом с домом № 23. По словам пользователей, прорыв настолько сильный, что одно из припаркованных авто чуть не провалилось под землю. Улицу заволокло густым паром.