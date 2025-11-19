Ричмонд
«Проехали ночью 400 километров». Россиянка с редкой группой крови спасла белоруску, пострадавшую в ДТП в Таиланде

Россиянка сдала два литра крови, чтобы спасти белоруску после ДТП в Таиланде.

Источник: Комсомольская правда

Гражданка России с редкой группой крови сдала два литра, чтобы спасти жизнь пострадавшей в ДТП в Таиланде белоруске, пишет KP.RU.

Ранее мы писали про жесткую аварию в Таиланде, в которой пострадали пять граждан Беларуси. Потом стало известно, что тяжело травмирована 28-летняя белоруска Анастасия Ясюкевич. МИД сообщал о состоянии белоруски, пострадавшей в жестком ДТП с автобусом в Таиланде и информировал, что нужна была донорская кровь редкой группы.

Сейчас стало известно, что одним из доноров для Анастасии стала Людмила Михайлова. Вместе с ней отозвались еще три женщины из Паттайи с третьей отрицательной группой крови. Микроавтобусом женщин доставили в Канчанабури за 400 километров, они выехали в три часа ночи, а к восьми утра уже были в больнице.

Недавно врачи сказали о состоянии пострадавшей в аварии в Таиланде 28-летней белоруски.

Сообщается, что девушку нельзя транспортировать из-за повреждения позвоночника. Доноры, выполнив свою миссию, отправились домой. А руководитель группы российских волонтеров Светлана Шерстобоева осталась в госпитале, так как Анастасии нужна сиделка.