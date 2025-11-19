«Проехали ночью 400 километров». Россиянка с редкой группой крови спасла белоруску, пострадавшую в ДТП в Таиланде

Сейчас стало известно, что одним из доноров для Анастасии стала Людмила Михайлова. Вместе с ней отозвались еще три женщины из Паттайи с третьей отрицательной группой крови. Микроавтобусом женщин доставили в Канчанабури за 400 километров, они выехали в три часа ночи, а к восьми утра уже были в больнице.