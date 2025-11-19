«Проехали ночью 400 километров». Россиянка с редкой группой крови спасла белоруску, пострадавшую в ДТП в Таиланде

Гражданка России с редкой группой крови сдала два литра, чтобы спасти жизнь пострадавшей в ДТП в Таиланде белоруске, пишет KP.RU.
Ранее мы писали про жесткую аварию в Таиланде, в которой пострадали пять граждан Беларуси. Потом стало известно, что тяжело травмирована 28-летняя белоруска Анастасия Ясюкевич. МИД сообщал о состоянии белоруски, пострадавшей в жестком ДТП с автобусом в Таиланде и информировал, что нужна была донорская кровь редкой группы.
Сейчас стало известно, что одним из доноров для Анастасии стала Людмила Михайлова. Вместе с ней отозвались еще три женщины из Паттайи с третьей отрицательной группой крови. Микроавтобусом женщин доставили в Канчанабури за 400 километров, они выехали в три часа ночи, а к восьми утра уже были в больнице.
Недавно врачи сказали о состоянии пострадавшей в аварии в Таиланде 28-летней белоруски.
Сообщается, что девушку нельзя транспортировать из-за повреждения позвоночника. Доноры, выполнив свою миссию, отправились домой. А руководитель группы российских волонтеров Светлана Шерстобоева осталась в госпитале, так как Анастасии нужна сиделка.